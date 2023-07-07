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Новини Мінус півтисячі окупантів та 20 артсистем: Генштаб оновив втрати армії РФ
Мінус півтисячі окупантів та 20 артсистем: Генштаб оновив втрати армії РФ
Українські військові ліквідували ще 510 окупантів за минулу добу. З початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії перевищили 232 тисяч вояків.
Загальні бойові втрати росіян станом на 7 липня 2023 року орієнтовно склали:
особового складу – близько 232810 (+510) осіб ліквідовано,
танків – 4070 (+2) од,
бойових броньованих машин – 7944 (+12) од,
артилерійських систем – 4330 (+20) од,
РСЗВ – 658 (+1) од,
засоби ППО – 408 (+4) од,
літаків – 315 (+0) од,
гелікоптерів – 309 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3652 (+17),
крилаті ракети -1271 (+7),
кораблі /катери – 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 6898 (+10) од,
спеціальна техніка – 612 (+7).
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