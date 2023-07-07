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Мінус півтисячі окупантів та 20 артсистем: Генштаб оновив втрати армії РФ

Сьогодні 10:00
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Українські військові ліквідували ще 510 окупантів за минулу добу. З початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії перевищили 232 тисяч вояків.

Новости Днепра про Мінус півтисячі окупантів та 20 артсистем: Генштаб оновив втрати армії РФ

Загальні бойові втрати росіян станом на 7 липня 2023 року орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 232810 (+510) осіб ліквідовано,
  • танків – 4070 (+2) од,
  • бойових броньованих машин – 7944 (+12) од,
  • артилерійських систем – 4330 (+20) од,
  • РСЗВ – 658 (+1) од,
  • засоби ППО – 408 (+4) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 309 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3652 (+17),
  • крилаті ракети -1271 (+7),
  • кораблі /катери – 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6898 (+10) од,
  • спеціальна техніка – 612 (+7).

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Новости Днепра про Мінус півтисячі окупантів та 20 артсистем: Генштаб оновив втрати армії РФУкраїнська Новости Днепра про Мінус півтисячі окупантів та 20 артсистем: Генштаб оновив втрати армії РФРусский

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