Мінус півтисячі окупантів та 20 артсистем: Генштаб оновив втрати армії РФ

Українські військові ліквідували ще 510 окупантів за минулу добу. З початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії перевищили 232 тисяч вояків.

Загальні бойові втрати росіян станом на 7 липня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу – близько 232810 (+510) осіб ліквідовано,

танків – 4070 (+2) од,

бойових броньованих машин – 7944 (+12) од,

артилерійських систем – 4330 (+20) од,

РСЗВ – 658 (+1) од,

засоби ППО – 408 (+4) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3652 (+17),

крилаті ракети -1271 (+7),

кораблі /катери – 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 6898 (+10) од,

спеціальна техніка – 612 (+7).

Читайте також:

Українська Русский

Автор: