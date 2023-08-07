Лобове зіткнення на Січеславській Набережній у Дніпрі: травмувалося двоє дорослих та дитина

У понеділок, 7 серпня, у Дніпрі на Січеславській Набережній сталася серйозна ДТП.

Про деталі розповіли в ДСНС.

Близько 20 години вечора на вулиці Січеславська Набережна сталася ДТП. За викликом одразу направлено дніпровських рятувальників у складі двох відділень.

Як з’ясували рятувальники, сталось лобове зіткнення двох легкових автомобілів BMW та Chevrolet.

Внаслідок події травмовано 36-річного водія BMW.

У салоні Chevrolet травмувалася 31-річна жінка та 10-річна дитина. Усіх постраждалих відвезли до лікарні ще до приїзду надзвичайників.

Рятувальники змили з дороги паливо, щоб запобігти займанню потрощених автівок.

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