Копали могилу: на одному із кладовищ Дніпра знайшли артилерійський снаряд

Учора місцеві мешканці під час копання могили на території одного із кладовищ Дніпра виявили застарілий артилерійський снаряд – 122 мм.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
На місце викликали піротехніків, які вивезли вибухонебезпечний предмет на спеціальний підривний майданчик та знешкодили його.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі замінували всі магазини “Ашан”: що відомо.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні вранці, 10 червня, на трасі неподалік села Братське сталася…
Сьогодні, 10 червня, деякі мешканці Дніпра залишилися без світла.
Ніч на Дніпропетровщині супроводжувалася затяжною майже 5-годинною тривогою.
Важлива інформація!