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  • Копали могилу: на одному із кладовищ Дніпра знайшли артилерійський снаряд

Копали могилу: на одному із кладовищ Дніпра знайшли артилерійський снаряд

Сьогодні 12:06
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Якщо побачите підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте у поліцію чи Службу порятунку.
Новости Днепра про Копали могилу: на одному із кладовищ Дніпра знайшли артилерійський снаряд

Фото ілюстративне.

Учора місцеві мешканці під час копання могили на території одного із кладовищ Дніпра виявили застарілий артилерійський снаряд – 122 мм.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

На місце викликали піротехніків, які вивезли вибухонебезпечний предмет на спеціальний підривний майданчик та знешкодили його.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі замінували всі магазини “Ашан”: що відомо.

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Новости Днепра про Копали могилу: на одному із кладовищ Дніпра знайшли артилерійський снарядУкраїнська

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