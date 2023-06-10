Копали могилу: на одному із кладовищ Дніпра знайшли артилерійський снаряд

Якщо побачите підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте у поліцію чи Службу порятунку.

Учора місцеві мешканці під час копання могили на території одного із кладовищ Дніпра виявили застарілий артилерійський снаряд – 122 мм.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

На місце викликали піротехніків, які вивезли вибухонебезпечний предмет на спеціальний підривний майданчик та знешкодили його.

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