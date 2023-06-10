У Дніпрі горіла квартира у п’ятиповерхівці: вогнеборці врятували чоловіка

Учора, 9 червня, о 17:48 на лінію «101» повідомили про займання квартири в п’ятиповерховому житловому будинку на площі Новокодацькій.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши до місця виклику, рятувальники потрапили в квартиру на четвертому поверсі та приступили до гасіння займання.

Співробітники ДСНС виявили в кімнаті чоловіка, якого вивели з небезпечної зони та передали медикам. Врятований 64-річний чоловік від госпіталізації відмовився.

Полум’я локалізували о 18:08 та ліквідували о 18:13. Вогонь пошкодив домашнє майно на площі 30 кв. м.

До гасіння пожежі залучили 9 чоловік особового складу та 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Українська

Автор: