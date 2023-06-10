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Де сьогодні у Дніпрі не буде світла 9 годин: усі адреси

Сьогодні 09:02
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Сьогодні, 10 червня, деякі мешканці Дніпра залишилися без світла.

Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі не буде світла 9 годин: усі адреси

Усе через проведення ремонтних робіт на лініях електропостачання.

Про це повідомили у Telegram-каналі “Центральної енергетичної компанії”.

Отже, з 08:00 до 17:00 припинено подачу електроенергії за адресами:

  • просп. Богдана Хмельницького: 139, 142, 144, 146К, 148А, 174;
  • проїзд Гальченка: 4;
  • вул. Пресова: 33.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вночі на Дніпропетровщині наші захисники збили два “Шахеди”

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Новости Днепра про Де сьогодні у Дніпрі не буде світла 9 годин: усі адресиУкраїнська

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