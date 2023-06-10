Де сьогодні у Дніпрі не буде світла 9 годин: усі адреси

Усе через проведення ремонтних робіт на лініях електропостачання.
Про це повідомили у Telegram-каналі “Центральної енергетичної компанії”.
Отже, з 08:00 до 17:00 припинено подачу електроенергії за адресами:
Нагадаємо, раніше ми писали, що вночі на Дніпропетровщині наші захисники збили два “Шахеди”.
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Ніч на Дніпропетровщині супроводжувалася затяжною майже 5-годинною тривогою.
Важлива інформація!
Сьогодні, 9 червня, о 14:36 до Служби порятунку надійшло повідомлення…
Дитина випала з вікна.