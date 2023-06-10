Під Дніпром на трасі Daewoo врізався у відбійник: постраждалих госпіталізували

Там водій легкового автомобіля Daewoo Lanos не впорався із керуванням та врізався у відбійник.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 08:03.
Внаслідок ДТП травмувались 24-річний водій та 25 річний пасажир. Медики госпіталізували постраждалих до лікарні.
Усі обставини аварії будуть встановлювати співробітники поліції.
Будь ласка, будьте обережні за кермом!
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