Під Дніпром на трасі Daewoo врізався у відбійник: постраждалих госпіталізували

Сьогодні вранці, 10 червня, на трасі неподалік села Братське сталася аварія.

Там водій легкового автомобіля Daewoo Lanos не впорався із керуванням та врізався у відбійник.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 08:03.

Внаслідок ДТП травмувались 24-річний водій та 25 річний пасажир. Медики госпіталізували постраждалих до лікарні.

Усі обставини аварії будуть встановлювати співробітники поліції.

Будь ласка, будьте обережні за кермом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі горіла квартира у п’ятиповерхівці: вогнеборці врятували чоловіка.

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