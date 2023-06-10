У Дніпрі замінували всі магазини “Ашан”: що відомо

"Мінери" не сплять.

У п’ятницю невідомі повідомили про замінування всіх магазинів «Ашан» у Дніпрі.

Про це пише пресслужба Дніпровської міської ради.

Співробітники поліції провели зовнішнє обстеження приміщень 2 магазинів «Ашан». Ніяких підозрілих предметів не виявили. Інформація про замінування не підтвердилась.

Але, якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте у поліцію чи Службу порятунку!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі піймали “мінерку”.

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