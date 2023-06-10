Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі замінували всі магазини “Ашан”: що відомо

Сьогодні 09:56
просмотров

 "Мінери" не сплять.

Новости Днепра про У Дніпрі замінували всі магазини

У п’ятницю невідомі повідомили про замінування всіх магазинів «Ашан» у Дніпрі.

Про це пише пресслужба Дніпровської міської ради.

Співробітники поліції провели зовнішнє обстеження приміщень 2 магазинів «Ашан». Ніяких підозрілих предметів не виявили. Інформація про замінування не підтвердилась.

Але, якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте у поліцію чи Службу порятунку!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі піймали “мінерку”.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі замінували всі магазини Українська Новости Днепра про У Дніпрі замінували всі магазини Русский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі горіла квартира у п’ятиповерхівці: вогнеборці врятували чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:57
    У Дніпрі горіла квартира у п’ятиповерхівці: вогнеборці врятували чоловіка

    Учора, 9 червня, о 17:48 на лінію «101» повідомили про…

    Оновили графіки: «Укрзалізниця» змінила розклад потягів через Дніпро
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Оновили графіки: «Укрзалізниця» змінила розклад потягів через Дніпро

    «Укрзалізниця» додає нові зупинки до існуючих маршрутів потягів. Зміни торкнулися…

    Пошкоджено багато будівель: окупанти обстріляли Нікопольський район
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    Пошкоджено багато будівель: окупанти обстріляли Нікопольський район

    Ворог за день тричі обстріляв Нікопольський район.

    Дівчина не дочекалась свого Захисника: в бою від загинув боєць з Дніпропетровщини
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    Дівчина не дочекалась свого Захисника: в бою від загинув боєць з Дніпропетровщини

    На Луганському напрямку обірвалося життя воїна з Дніпропетровської області Олександра…

    Наверх