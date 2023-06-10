У Дніпрі замінували всі магазини “Ашан”: що відомо

У п’ятницю невідомі повідомили про замінування всіх магазинів «Ашан» у Дніпрі.
Про це пише пресслужба Дніпровської міської ради.
Співробітники поліції провели зовнішнє обстеження приміщень 2 магазинів «Ашан». Ніяких підозрілих предметів не виявили. Інформація про замінування не підтвердилась.
Але, якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте у поліцію чи Службу порятунку!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Кривому Розі піймали “мінерку”.
Читайте також:
Автор:
Учора, 9 червня, о 17:48 на лінію «101» повідомили про…
«Укрзалізниця» додає нові зупинки до існуючих маршрутів потягів. Зміни торкнулися…
Ворог за день тричі обстріляв Нікопольський район.
На Луганському напрямку обірвалося життя воїна з Дніпропетровської області Олександра…