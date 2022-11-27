Кількість постраждалих від війни дітей зростає: скільки на Дніпропетровщині

З початку вторгнення у Дніпропетровській області від рук рашистів постраждали 33 дитини.
У інших областях України ця цифра, нажаль, більша і продовжує зростати.
Найбільша кількість постраждалих та загиблих дітей наразі в Донецькій області – 424 дитини.Елизавета Бельмас
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