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  • Кількість постраждалих від війни дітей зростає: скільки на Дніпропетровщині

Кількість постраждалих від війни дітей зростає: скільки на Дніпропетровщині

Сьогодні 16:20
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В Україні за дев'ять місяців війни постраждали сотні дітей.

З початку вторгнення у Дніпропетровській області від рук рашистів постраждали 33 дитини.

У інших областях України ця цифра, нажаль, більша і продовжує зростати.

Найбільша кількість постраждалих та загиблих дітей наразі в Донецькій області – 424 дитини.

Новости Днепра про Кількість постраждалих від війни дітей зростає: скільки на Дніпропетровщині

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Новости Днепра про Кількість постраждалих від війни дітей зростає: скільки на ДніпропетровщиніУкраїнська

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