Число пострадавших от войны детей растет: сколько на Днепропетровщине

Наибольшее количество пострадавших и погибших детей в Донецкой области — 424 ребенка.

В других областях Украины эта цифра, к сожалению, больше и продолжает расти.

С начала вторжения в Днепропетровской области от рук рашистов пострадали 33 ребенка.

В Украине за девять месяцев войны пострадали сотни детей.

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