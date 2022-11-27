Число пострадавших от войны детей растет: сколько на Днепропетровщине

С начала вторжения в Днепропетровской области от рук рашистов пострадали 33 ребенка.
В других областях Украины эта цифра, к сожалению, больше и продолжает расти.
Наибольшее количество пострадавших и погибших детей в Донецкой области — 424 ребенка.Елизавета Бельмас
Автор:
Тотальный блекаут в Днепре показал насколько важно иметь дома альтернативные…
23 ноября в магазинах Днепра люди стремительно раскупили все хлебобулочные…
Вчера по всему Днепру не было воды, света, телефонной связи…
Сегодня весь Днепр остался без света. Социальная инфраструктура, а также…
В Днепропетровской области на пожарах погибли 2 взрослых и 1 ребенка. Ещё трое пострадали.
Обязательно захватите с собой зонт!
Российские оккупанты могут нанести новые ракетные удары по Украине на следующей неделе.
В Днепре и по всей Украине начали создавать "пункти незламності".
Субботнее утро. Ничего не предвещало беды. Ты занимаешься своими делами, идешь в магазин, готовишь завтрак, как вдруг – взрыв, российская ракета разрушает всю твою жизнь.
Эта птичка легко определяется в природе по большой голове, массивному толстому клюву и своеобразной окраске: верх головы и спина коричневые, шея серая, низ тела буровато-розовый, на горле хорошо заметно черное пятно, а на черных крыльях и хвосте – белые пятна.
Сегодня, 26 ноября, российские оккупанты атаковали ракетами Днепр.
Сегодня мы сообщили, что женщина, пострадавшая во время прилета по Днепру 17 ноября, умерла.
Важно!
Благодаря слаженной работе энергетиков по восстановлению энергосистемы с 13.00 субботы, 26.11.2022, энергетики начали в Днепропетровской области переход на новый график подачи электроэнергии населению.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!