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Дніпряни можуть придбати нову марку до річниці перемоги на Євробаченні

Сьогодні 10:00
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15 травня минулого року український гурт Kalush Orchestra з треком Stefania переміг на Пісенному конкурсі «Євробачення 2022», в італійському Турині.

Новости Днепра про Дніпряни можуть придбати нову марку до річниці перемоги на Євробаченні

А заклик врятувати Маріуполь та «Азовсталь» зі сцени в прямому ефірі взагалі став справжньою сенсацією. На початку війни ця подія була дуже важливою і знаковою для українців. Сьогодні – це теж частина історії, яку зберігають і в марках.

10 квітня Укрпошта презентувала нову поштову марку «Kalush Orchestra». На сайті Укрпошти повідомили:

Придбати новий поштовий випуск, можна буде у філателістичних магазинах Укрпошти та в міських відділеннях поштового зв’язку, а також онлайн – у Поштовому маркеті. На продаж продукції у відділеннях будуть діяти обмеження – не більше 5 одиниць кожного виду на одне замовлення.”

Новости Днепра про Дніпряни можуть придбати нову марку до річниці перемоги на Євробаченні

Новости Днепра про Дніпряни можуть придбати нову марку до річниці перемоги на Євробаченні

Марку випустили тиражем 780 000 примірників. Вартість 1 штуки становить 15 грн, аркуша – 90 грн. До марки випущено художній конверт та листівку.

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