Дніпряни можуть придбати нову марку до річниці перемоги на Євробаченні

А заклик врятувати Маріуполь та «Азовсталь» зі сцени в прямому ефірі взагалі став справжньою сенсацією. На початку війни ця подія була дуже важливою і знаковою для українців. Сьогодні – це теж частина історії, яку зберігають і в марках.
10 квітня Укрпошта презентувала нову поштову марку «Kalush Orchestra». На сайті Укрпошти повідомили:
Придбати новий поштовий випуск, можна буде у філателістичних магазинах Укрпошти та в міських відділеннях поштового зв’язку, а також онлайн – у Поштовому маркеті. На продаж продукції у відділеннях будуть діяти обмеження – не більше 5 одиниць кожного виду на одне замовлення.”
Марку випустили тиражем 780 000 примірників. Вартість 1 штуки становить 15 грн, аркуша – 90 грн. До марки випущено художній конверт та листівку.
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