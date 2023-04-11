Дніпряни можуть придбати нову марку до річниці перемоги на Євробаченні

15 травня минулого року український гурт Kalush Orchestra з треком Stefania переміг на Пісенному конкурсі «Євробачення 2022», в італійському Турині.

А заклик врятувати Маріуполь та «Азовсталь» зі сцени в прямому ефірі взагалі став справжньою сенсацією. На початку війни ця подія була дуже важливою і знаковою для українців. Сьогодні – це теж частина історії, яку зберігають і в марках.

10 квітня Укрпошта презентувала нову поштову марку «Kalush Orchestra». На сайті Укрпошти повідомили:

Придбати новий поштовий випуск, можна буде у філателістичних магазинах Укрпошти та в міських відділеннях поштового зв’язку, а також онлайн – у Поштовому маркеті. На продаж продукції у відділеннях будуть діяти обмеження – не більше 5 одиниць кожного виду на одне замовлення.”

Марку випустили тиражем 780 000 примірників. Вартість 1 штуки становить 15 грн, аркуша – 90 грн. До марки випущено художній конверт та листівку.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: