Днепряне могут купить новую марку к годовщине победы на Евровидении

15 мая прошлого года украинская группа Kalush Orchestra с треком Stefania победила на Песенном конкурсе «Евровидение 2022», в итальянском Турине.

А призыв спасти Мариуполь и Азовсталь со сцены в прямом эфире вообще стал настоящей сенсацией. В начале войны это событие было очень важным и знаковым для украинцев. Сегодня это тоже часть истории, которую хранят и в марках.

10 апреля Укрпочта представила новую почтовую марку «Kalush Orchestra». На сайте Укрпочты сообщили:

Приобрести новый почтовый выпуск можно в филателистических магазинах Укрпочты и в городских отделениях почтовой связи, а также онлайн – в Почтовом маркете. На продажу продукции в отделениях будут действовать ограничения – не более 5 единиц каждого вида по одному заказу.”

Марку выпустили тиражом 780 тысяч экземпляров. Стоимость 1 штуки составляет 15 грн., листа – 90 грн. В марку выпущен художественный конверт и открытка.

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