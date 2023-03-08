Пишаємось: дніпровські спортсмени вибороли золоті медалі на міжнародних змаганнях

Вітаємо та бажаємо нових, не менш яскравих перемог!

Нещодавно у Бельгії відбувся міжнародний турнір з рукопашного бою. У змаганнях брали участь 250 спортсменів з 8 країн. У складі збірної України змагались 6 учнів дитячо-юнацької спортивної школи № 7 з Дніпра.

Як повідомили у Дніпровській міськраді, троє з них завоювали золоті медалі в особистому заліку. Це – Данило Яненко, Святослав Кулік та Марк Дзюба.

Загалом збірна України посіла друге місце у командному заліку.

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