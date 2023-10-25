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Де у Дніпрі вже є опалення

25.10.2023 20:08
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У Дніпропетровській області поступово запускають котельні.

Новости Днепра про Де у Дніпрі вже є опалення

На території Дніпропетровської області розпочали роботу 96 котелень. 

Зокрема, подачу тепла почали у Дніпрі, Кривому Розі, Вільногірську, Покрові, Синельниковому, Тернівці. Це перш за все школи, лікарні та інші соціальні установи. Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА. 

У Дніпрі тепло вже дали дитячому інтернату та лікарні. Нагадаємо, у багатоквартирних будинках опалювальний сезон планують почати на початку листопада, якщо температура повітря протягом трьох діб буде +8 градусів. 

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