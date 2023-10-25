Де у Дніпрі вже є опалення

У Дніпропетровській області поступово запускають котельні.

На території Дніпропетровської області розпочали роботу 96 котелень.

Зокрема, подачу тепла почали у Дніпрі, Кривому Розі, Вільногірську, Покрові, Синельниковому, Тернівці. Це перш за все школи, лікарні та інші соціальні установи. Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.

У Дніпрі тепло вже дали дитячому інтернату та лікарні. Нагадаємо, у багатоквартирних будинках опалювальний сезон планують почати на початку листопада, якщо температура повітря протягом трьох діб буде +8 градусів.

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