Де у Дніпрі вже є опалення

На території Дніпропетровської області розпочали роботу 96 котелень.
Зокрема, подачу тепла почали у Дніпрі, Кривому Розі, Вільногірську, Покрові, Синельниковому, Тернівці. Це перш за все школи, лікарні та інші соціальні установи. Про це повідомили в Дніпропетровській ОВА.
У Дніпрі тепло вже дали дитячому інтернату та лікарні. Нагадаємо, у багатоквартирних будинках опалювальний сезон планують почати на початку листопада, якщо температура повітря протягом трьох діб буде +8 градусів.
Читайте також:
Автор:
На територію Дніпропетровської області заборонили завозити деякі товари з США…
Деякі виші Дніпра та Кривого Рогу визнали такими, які можуть…
Згоріле авто стоїть посеред двору в середмісті Дніпра.
У Дніпрі вандали знову націлилися на лавочки.