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  • 330 осіб особового складу: Генштаб опублікував втрати окупантів за останню добу

330 осіб особового складу: Генштаб опублікував втрати окупантів за останню добу

Сьогодні 10:47
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В Україні вже майже 9 місяців триває війна. Генштаб ЗСУ. Опублікував дані втрат окупантів на українській землі за останню добу.
Усього за 270 діб війни з Україною росія втратила:
 
  • особового складу ‒ близько (+330) осіб 
  • танків ‒ 2886 (+1)
  • бойових броньованих машин ‒ 5817 (+2)
  • артилерійських систем – 1868 (+1)
  • РСЗВ – 393
  • засоби ППО ‒ 209
  • літаків – 278
  • гелікоптерів – 261
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1)
  • крилаті ракети ‒ 480
  • кораблі /катери ‒ 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4371 (+3)
  • спеціальна техніка ‒ 161

Новости Днепра про 330 осіб особового складу: Генштаб опублікував втрати окупантів за останню добу

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Новости Днепра про 330 осіб особового складу: Генштаб опублікував втрати окупантів за останню добуУкраїнська Новости Днепра про 330 осіб особового складу: Генштаб опублікував втрати окупантів за останню добуРусский

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