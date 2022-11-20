330 осіб особового складу: Генштаб опублікував втрати окупантів за останню добу

В Україні вже майже 9 місяців триває війна. Генштаб ЗСУ. Опублікував дані втрат окупантів на українській землі за останню добу.

Усього за 270 діб війни з Україною росія втратила:

особового складу ‒ близько (+330) осіб

танків ‒ 2886 (+1)

бойових броньованих машин ‒ 5817 (+2)

артилерійських систем – 1868 (+1)

РСЗВ – 393

засоби ППО ‒ 209

літаків – 278

гелікоптерів – 261

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1)

крилаті ракети ‒ 480

кораблі /катери ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 4371 (+3)

спеціальна техніка ‒ 161

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