Сайт Дніпра Новини 330 осіб особового складу: Генштаб опублікував втрати окупантів за останню добу 330 осіб особового складу: Генштаб опублікував втрати окупантів за останню добу
В Україні вже майже 9 місяців триває війна. Генштаб ЗСУ. Опублікував дані втрат окупантів на українській землі за останню добу.
Усього за 270 діб війни з Україною росія втратила:
особового складу ‒ близько (+330) осіб танків ‒ 2886 (+1) бойових броньованих машин ‒ 5817 (+2) артилерійських систем – 1868 (+1) РСЗВ – 393 засоби ППО ‒ 209 літаків – 278 гелікоптерів – 261 БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+1) крилаті ракети ‒ 480 кораблі /катери ‒ 16 автомобільної техніки та автоцистерн – 4371 (+3) спеціальна техніка ‒ 161
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Українська Русский Елизавета Бельмас
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