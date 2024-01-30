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  • ЗСУ знищили російський винищувач Су-34 у Луганській області вартістю $36 млн

ЗСУ знищили російський винищувач Су-34 у Луганській області вартістю $36 млн

Сьогодні 09:56
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Слава Україні! Слава ЗСУ!

Новости Днепра про ЗСУ знищили російський винищувач Су-34 у Луганській області вартістю $36 млн

У понеділок, 29 січня, українські військові збили винищувач-бомбардувальник росіян Су-34 над Луганською областю.

Про це сьогодні повідомив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в етері телемарафону.

Вірте у Збройні сили України. Ми переможемо. Слава Україні, – додав Андрій Ковальов.

Зазначимо, орієнтовна вартість винищувача Су-34 складає $36 млн.

Загалом, за даними Генштабу, від початку повномасштабної війни росія втратила 332 літаки та 324 гелікоптери.

Новости Днепра про ЗСУ знищили російський винищувач Су-34 у Луганській області вартістю $36 млн

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські воїни знищили ворожий літак А-50. 

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