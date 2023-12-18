Прослушка в кабінету Залужного: головком вперше відреагував

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив інформацію та зазначив про прослуховувальні прилади знайшли не тільки в його кабінеті, пише “РБК-Україна”.
Генерал зазначив, що у приміщенні, де знайшли “прослушку” він буває рідко. Але сьогодні головком мав намір провести там зустріч. Саме перед тим, як туди прийшов Залужний, пристрій і знайшли.
В ньому вчора в ході перевірки знайшли (прослушку – ред.), – сказав Залужний.
Залужний розповів журналістам, що в нього кілька кабінетів, де він може працювати. Саме в цьому генерал давно не був.
У мене є декілька місць, де я працюю. І от в одному з них це сталося. Я там давненько вже не був. Але ми перевірили і знайшли”, – розповів головком.
Головком зазначив, що пристрої знайшли не тільки в його кабінеті, але на питання чи може це означати, що в самому Генштабі хтось міг скоїти подібне він сказав: “Ні, з вухами вже давно не працюємо”. А цей інцидент пояснює тим, що триває війна, тому можливо все.
Журналісти запитали, чи могла звучати в кабінеті, де знайшли “прослушку” таємна інформація. Головком повторив, що давно не користувався цим приміщенням, і схоже той, хто залишив пристрій, готувався до його приходу.
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