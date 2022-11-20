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  • 330 человек личного состава: Генштаб опубликовал потери оккупантов за последние сутки

330 человек личного состава: Генштаб опубликовал потери оккупантов за последние сутки

Сегодня 10:47
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В Украине уже почти 9 месяцев идет война. Генштаб ВСУ опубликовал данные потерь оккупантов на украинской земле за последние сутки.

Всего за 270 суток войны с Украиной россия потеряла:

  • личного состава – около (+330) человек
  • танков ‒ 2886 (+1)
  • боевых бронированных машин ‒ 5817 (+2)
  • артиллерийских систем – 1868 (+1)
  • РСЗО – 393
  • средства ПВО ‒ 209
  • самолетов – 278
  • вертолетов – 261
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1537 (+1)
  • крылатые ракеты ‒ 480
  • корабли /катера ‒ 16
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4371 (+3)
  • специальная техника ‒ 161
Новости Днепра про 330 человек личного состава: Генштаб опубликовал потери оккупантов за последние сутки

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Новости Днепра про 330 человек личного состава: Генштаб опубликовал потери оккупантов за последние суткиУкраїнська Новости Днепра про 330 человек личного состава: Генштаб опубликовал потери оккупантов за последние суткиРусский

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