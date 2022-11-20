330 человек личного состава: Генштаб опубликовал потери оккупантов за последние сутки

Всего за 270 суток войны с Украиной россия потеряла:
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В Белгородской области начата активная вербовка работников промышленных предприятий в…
ВСУ продолжают уничтожать российских оккупантов в Запорожской области. Враг потерял…
Мирного решения не будет!
Антоновский мост в Херсонской области частично разрушен, нет нескольких пролетов.
Армия России нанесла немало ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Это повлекло за собой дефицит электроэнергии в стране и привело к потребности массовых отключений света.
Одевайтесь теплее и берите с собой зонт!
В днепровском яхт-клубе пополнение.
19 ноября возле популярного парка развлечений нашли гранату.
Шольц призвал Путина вывести войска, а Госдеп США уверен, что Россия уже проиграла войну.
Школы Кривого Рога могут заработать офлайн после новогодних праздников.
ДТЭК призвал украинцев уехать за границу, чтобы сэкономить электроэнергию.
В еще одном районном центре определились с тем, будут ли ставить елку.
Чрезвычайники снова спасли маленького щенка, застрявшего под бетонной плитой.
Врачи Днепра каждый день спасают жизнь наших военных. В этот раз медики помогли военному, которому обломки вражеского снаряда прошили все тело.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
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