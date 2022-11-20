330 человек личного состава: Генштаб опубликовал потери оккупантов за последние сутки

Всего за 270 суток войны с Украиной россия потеряла:

В Украине уже почти 9 месяцев идет война. Генштаб ВСУ опубликовал данные потерь оккупантов на украинской земле за последние сутки.

Антоновский мост в Херсонской области частично разрушен, нет нескольких пролетов.

Мирного решения не будет!

На Днепропетровщине снова будут выключать свет: когда Армия России нанесла немало ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Это повлекло за собой дефицит электроэнергии в стране и привело к потребности массовых отключений света. просмотров