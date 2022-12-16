16-річний дніпрянин розробив тест-систему для оцінки нюху після COVID-19

Дніпрянин Іван Зиблий розробив тест-систему, яка оцінює стан нюху пацієнтів після коронавірусної хвороби.

Хлопець каже, що хоче допомагати людям, і планує вступати до медичного університету.

«Я розробив простий, дешевий і доступний для амбулаторій аналог тест-системи, якою лікарі оцінюють функції нюху. Моя розробка складається з набору розчинів з різкими запахами: валеріани, ароматичних масел. Для експерименту залучив дві групи людей: абсолютно здорових і тих, які нещодавно перенесли ковід. Порівняв, як вони реагують на різні запахи й вивів статистику», — розповів юнак.