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16-річний дніпрянин розробив тест-систему для оцінки нюху після COVID-19

Сьогодні 16:06
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Дніпрянин Іван Зиблий розробив тест-систему, яка оцінює стан нюху пацієнтів після коронавірусної хвороби.

Новости Днепра про 16-річний дніпрянин розробив тест-систему для оцінки нюху після COVID-19

Хлопець каже, що хоче допомагати людям, і планує вступати до медичного університету.

«Я розробив простий, дешевий і доступний для амбулаторій аналог тест-системи, якою лікарі оцінюють функції нюху. Моя розробка складається з набору розчинів з різкими запахами: валеріани, ароматичних масел. Для експерименту залучив дві групи людей: абсолютно здорових і тих, які нещодавно перенесли ковід. Порівняв, як вони реагують на різні запахи й вивів статистику», — розповів юнак.

Його корисна розробка отримала золото Всеукраїнського конкурсу науково-технічних робіт InventorUA.

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Новости Днепра про 16-річний дніпрянин розробив тест-систему для оцінки нюху після COVID-19Українська Новости Днепра про 16-річний дніпрянин розробив тест-систему для оцінки нюху після COVID-19Русский

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