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Увесь Дніпро тимчасово залишився без опалення

Сьогодні 13:02
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Про це повідомили в Департаменті благоустрою та інфраструктури Дніпровської міськради.

Новости Днепра про Увесь Дніпро тимчасово залишився без опалення

Сьогодні, 16 грудня, Дніпро повністю залишився без опалення, його вимкнули о 8:20. Це було пов’язано з загрозою ракетних ударів по критичній інфраструктурі.

У Дніпрі провели масові відключення об’єктів водопостачання та теплопостачання – підвищувальних насосних станцій (ПНС), котелень та тепло-розподільчих пунктів (ТРП). Станом на 10:00 всі котельні та тепло-розподільчі пункти у Дніпрі не працюють. Також зупинена робота Придніпровської ТЕС. 

Зараз тривогу скасували. Якщо не було ракетних влучань в об’єкти критичної інфраструктури, водопостачання та електропостачання, а отже і теплопостачання в Дніпрі буде відновлено.

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