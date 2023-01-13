Зимове диво: під Дніпром знайшли гриб іудине вухо

Дніпрянка Ірина Кальянова нещодавно на узбережжі річки Кільчень знайшла дуже цікавий гриб – іудине вухо (його ще називають аурикулярія вухоподібна).
Фото жінка опублікувала на своїй сторінці у Facebook.
Зазвичай цей гриб росте з березня до листопаду. Тому знайти його взимку – це рідкість.
Зазначимо, іудине вухо – гриб родини аурикулярієві, плодове тіло якого нагадує вухо. Цей гриб часто оселяється на старих деревах бузини, на якій згідно з переказами повісився біблійний Іуда.
Аурикулярія вухоподібна їстівна. М’якуш гриба багатий на залізо і кальцій. Його використовують в їжу сирим у салатах, також варять, тушкують, додають у супи. Крім того, іудине вухо протягом століть використовували у китайській народній медицині як укріплюючий та протитоксичний засіб. У сучасній медицині встановлено, що гриб має тромболітичну дію, при вживанні у їжу знижує рівень холестеролу і тригліцеридів.
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