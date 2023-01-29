Зима повертається: сьогодні у Дніпрі очікується сніг

Одягайтеся тепліше, друзі!

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці удень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. Вранці температура повітря -2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до 0°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 29 січня:

Курка на одній нозі стоїть – буде мороз.

Якщо заході сонця червоне, то буде ясно і морозно.

Завірюха на Петра – до дощового літа.

Північний вітер – до морозів та похолодання.

Сніг іде – навесні багато трави буде.

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