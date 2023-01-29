Зима повертається: сьогодні у Дніпрі очікується сніг

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці удень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. Вранці температура повітря -2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до 0°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.
Народні прикмети на 29 січня:
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