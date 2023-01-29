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Зима повертається: сьогодні у Дніпрі очікується сніг

Сьогодні 06:15
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Одягайтеся тепліше, друзі!

Новости Днепра про Зима повертається: сьогодні у Дніпрі очікується сніг

Згідно з прогнозами синоптиків, у Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Вранці удень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора. Вранці температура повітря -2°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до 0°. Швидкість вітру до 4 метрів за секунду.

Народні прикмети на 29 січня:

  • Курка на одній нозі стоїть – буде мороз.
  • Якщо заході сонця червоне, то буде ясно і морозно.
  • Завірюха на Петра – до дощового літа.
  • Північний вітер – до морозів та похолодання.
  • Сніг іде – навесні багато трави буде.

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Новости Днепра про Зима повертається: сьогодні у Дніпрі очікується снігУкраїнська Новости Днепра про Зима повертається: сьогодні у Дніпрі очікується снігРусский

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