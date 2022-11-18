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Зима близько: сьогодні у Дніпрі очікується дощ зі снігом

Сьогодні 06:15
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Одягайтеся тепліше і беріть з собою парасольку!

Новости Днепра про Зима близько: сьогодні у Дніпрі очікується дощ зі снігом

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Уночі очікується сильний дощ зі снігом. На ранок він закінчиться і більше опадів не передбачається. Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.

Народні прикмети на 18 листопада:

  • Імла покрила місяць — на довгу негоду.
  • Якщо верба вкрилася інеєм, то зима буде довшою за звичайну.
  • Якщо всі дерева вкрилися інеєм, то незабаром настане відлига.

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Новости Днепра про Зима близько: сьогодні у Дніпрі очікується дощ зі снігомУкраїнська Новости Днепра про Зима близько: сьогодні у Дніпрі очікується дощ зі снігомРусский

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