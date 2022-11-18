Зима близько: сьогодні у Дніпрі очікується дощ зі снігом

За прогнозами синоптиків, у Дніпрі сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Уночі очікується сильний дощ зі снігом. На ранок він закінчиться і більше опадів не передбачається. Вранці температура повітря -1°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +3°. Швидкість вітру до 3 метрів за секунду.
Народні прикмети на 18 листопада:
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