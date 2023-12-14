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Звуки вибуху в Дніпрі ввечері 14 грудня: з’явилися деталі

Сьогодні 19:44
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Надвечір 14 грудня у Дніпрі чули звук схожий на вибух.

Новости Днепра про Звуки вибуху в Дніпрі ввечері 14 грудня: з'явилися деталі

Під час четвертої тривоги за день мешканці Дніпра почули вибух. До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність винищувача МіГ 31К та тактичної авіації на сході. Згодом у своєму телеграм-каналі сили ППО попередили про небезпеку для Дніпра, а потім дніпряни почули вибух. 

Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, це була робота ППО. Над Дніпровським районом успішно збили ракету. 

Підтверджено. Вибух, який чули мешканці Дніпровського району надвечір, – то успішна робота наших дужих оборонців неба. Захисники з ПвК “Схід” збили ворожу ракету, – написав очільник ОВА у своєму телеграмі. 

Збиття ракети також підтвердили у Повітряному командуванні “Схід”. Військові уточнили, що було знищено керовану авіаційну ракету Х-59 в Дніпровському районі Дніпропетровської області.

Що передувало?

Сигнали повітряної тривоги по всій Україні сьогодні лунали чотири рази. Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність винищувачів МіГ 31К, які несуть гіперзвукові Кинджали. Вибухи чули на Київщині та Хмельниччині. 
 
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що один Кинджал збили поблизу Києва.
 

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Новости Днепра про Звуки вибуху в Дніпрі ввечері 14 грудня: з'явилися деталіУкраїнська

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