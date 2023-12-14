Звуки вибуху в Дніпрі ввечері 14 грудня: з’явилися деталі

Під час четвертої тривоги за день мешканці Дніпра почули вибух. До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про активність винищувача МіГ 31К та тактичної авіації на сході. Згодом у своєму телеграм-каналі сили ППО попередили про небезпеку для Дніпра, а потім дніпряни почули вибух.
Як повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, це була робота ППО. Над Дніпровським районом успішно збили ракету.
Підтверджено. Вибух, який чули мешканці Дніпровського району надвечір, – то успішна робота наших дужих оборонців неба. Захисники з ПвК “Схід” збили ворожу ракету, – написав очільник ОВА у своєму телеграмі.
Збиття ракети також підтвердили у Повітряному командуванні “Схід”. Військові уточнили, що було знищено керовану авіаційну ракету Х-59 в Дніпровському районі Дніпропетровської області.
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