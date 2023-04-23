Звалився в засмічений колодязь: у Дніпрі з пастки визволили пса-бідосю (ВІДЕО)

У Дніпрі із занедбаного колодязя витягли собаку.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області.

У неділю, 23 квітня, до рятувальників зателефонували містяни, які розповіли, що на Шаховому проїзді до відкритого каналізаційного колодязя звалився пес.

Чотирилапа бідося не могла вибратися на поверхню, бо застрягла на 2,5 метровій глибині посеред засміченого колодязя. На допомогу псові виїхали рятувальники.

Приїхавши на місце інциденту, надзвичайники справді побачили собаку, яка знаходилася на дні колодязя. Один із рятувальників по драбині спустився вниз та витягнув бідолаху з пастки. З чотирилапим все добре. Після цього пухнастик побіг у своїй справах.

Як це було дивіться у відео:

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