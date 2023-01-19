ЗСУ майже 30 разів атакували райони зосередження росіян та склад боєприпасів, – Генштаб

Українські військові декілька десятків разів били по районах зосередження російських окупантів та уразили ворожий склад боєприпасів.

Протягом 19 січня росіяни завдали 4 ракетних удари, з них 2 – по цивільній інфраструктурі Матвіївки Запорізької області, і 15 авіаційних ударів. До того ж, вони здійснили понад 30 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань ворога не зафіксовано. Проте на території Білорусі тривають спільні навчання повітряно-космічних сил РФ та військово-повітряних сил і військ ППО Білорусі. Окрім цього, окупанти обстріляли з артилерії райони Бучків Чернігівської області; Попівки – Сумської та Алісівки, Стрілечої, Зеленого, Тернової, Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Волохівки, Чугунівки, Новомлинська, Дворічної та Куп’янська у Харківській області.

наступальних угруповань ворога не зафіксовано. Проте на території Білорусі тривають спільні навчання повітряно-космічних сил РФ та військово-повітряних сил і військ ППО Білорусі. Окрім цього, окупанти обстріляли з артилерії райони Бучків Чернігівської області; Попівки – Сумської та Алісівки, Стрілечої, Зеленого, Тернової, Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Волохівки, Чугунівки, Новомлинська, Дворічної та Куп’янська у Харківській області. На Куп’янському напрямку противник відкривав вогонь по районах населених пунктів Курилівка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове і Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське у Луганській області.

противник відкривав вогонь по районах населених пунктів Курилівка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове і Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське у Луганській області. На Лиманському напрямку загарбники атакували із усіх наявних вогневих засобів райони Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки, Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області.

загарбники атакували із усіх наявних вогневих засобів райони Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки, Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області. На Бахмутському напрямку під ворожий обстріл потрапили Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне та Веселе Донецької області.

під ворожий обстріл потрапили Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне та Веселе Донецької області. На Авдіївському напрямку росіяни атакували населені пункти Костянтинівка, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка у Донецькій області.

росіяни атакували населені пункти Костянтинівка, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка у Донецькій області. На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли з танків та всіх типів артилерії райони населених пунктів Микільські Дачі, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Нескучне Донецької області.

окупанти обстріляли з танків та всіх типів артилерії райони населених пунктів Микільські Дачі, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Нескучне Донецької області. На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Малинівка у Донецькій області та Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам’янське у Запорізькій області.

від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Малинівка у Донецькій області та Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам’янське у Запорізькій області. На Херсонському напрямку ворог обстріляв, зокрема, Новоолександрівку, Гаврилівку, Качкарівку, Милове, Республіканець, Одрадокам’янку, Іванівку, Молодіжне, Інженерне, Антонівку та Херсон.

Загарбники і надалі зазнають значних втрат у живій силі. Зокрема, у Новосвітлівці в Луганській області, в місцевій лікарні знаходиться понад 200 поранених з числа нещодавно примусово мобілізованих мешканців тимчасово захоплених територій Луганської області.

Тим часом авіація Сил оборони протягом 19 січня завдала 21 удар по районах зосередження противника та 6 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

У свою чергу наші ракетники та артилеристи уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження росіян та ворожий склад боєприпасів.

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