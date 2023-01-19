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  • ЗСУ майже 30 разів атакували райони зосередження росіян та склад боєприпасів, – Генштаб

ЗСУ майже 30 разів атакували райони зосередження росіян та склад боєприпасів, – Генштаб

Сьогодні 22:00
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Українські військові декілька десятків разів били по районах зосередження російських окупантів та уразили ворожий склад боєприпасів.

Новости Днепра про ЗСУ майже 30 разів атакували райони зосередження росіян та склад боєприпасів, - Генштаб

Протягом 19 січня росіяни завдали 4 ракетних удари, з них 2 – по цивільній інфраструктурі Матвіївки Запорізької області, і 15 авіаційних ударів. До того ж, вони здійснили понад 30 обстрілів з РСЗВ.

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань ворога не зафіксовано. Проте на території Білорусі тривають спільні навчання повітряно-космічних сил РФ та військово-повітряних сил і військ ППО Білорусі. Окрім цього, окупанти обстріляли з артилерії райони Бучків Чернігівської області; Попівки – Сумської та Алісівки, Стрілечої, Зеленого, Тернової, Стариці, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Волохівки, Чугунівки, Новомлинська, Дворічної та Куп’янська у Харківській області.
  • На Куп’янському напрямку противник відкривав вогонь по районах населених пунктів Курилівка, Іванівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове і Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське у Луганській області.
  • На Лиманському напрямку загарбники атакували із усіх наявних вогневих засобів райони Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки, Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області.
  • На Бахмутському напрямку під ворожий обстріл потрапили Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Залізне та Веселе Донецької області.
  • На Авдіївському напрямку росіяни атакували населені пункти Костянтинівка, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка у Донецькій області.
  • На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли з танків та всіх типів артилерії райони населених пунктів Микільські Дачі, Вугледар, Золота Нива, Велика Новосілка і Нескучне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Малинівка у Донецькій області та Ольгівське, Гуляйполе, Білогір’я, Оріхів, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Малі Щербаки і Кам’янське у Запорізькій області.
  • На Херсонському напрямку ворог обстріляв, зокрема, Новоолександрівку, Гаврилівку, Качкарівку, Милове, Республіканець, Одрадокам’янку, Іванівку, Молодіжне, Інженерне, Антонівку та Херсон.

Загарбники і надалі зазнають значних втрат у живій силі. Зокрема, у Новосвітлівці в Луганській області, в місцевій лікарні знаходиться понад 200 поранених з числа нещодавно примусово мобілізованих мешканців тимчасово захоплених територій Луганської області.

Тим часом авіація Сил оборони протягом 19 січня завдала 21 удар по районах зосередження противника та 6 – по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

У свою чергу наші ракетники та артилеристи уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження росіян та ворожий склад боєприпасів.

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Новости Днепра про ЗСУ майже 30 разів атакували райони зосередження росіян та склад боєприпасів, - ГенштабУкраїнська Новости Днепра про ЗСУ майже 30 разів атакували райони зосередження росіян та склад боєприпасів, - ГенштабРусский

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