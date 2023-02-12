Знищено Renault та мотоцикл: на Дніпропетровщині горів гараж (ФОТО)

Учора ввечері о 20:13 на лінію «101» повідомили про займання гаражу, який розташований на вулиці Дем’яна Ситника у селищі Юр’ївка.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

На місце події оперативно прибули рятувальники. Там вони встановили, що пожежа виникла всередині одноповерхового окремо розташованого гаражу, в якому знаходився легковий автомобіль Renault Kangoo та мотоцикл Spark.

Займання локалізували о 20:45 та ліквідували о 21:06. Вогонь знищив легковик, мотоцикл та господарські речі, а також пошкодив вантажний автомобіль Opel Movano, який знаходився поряд з гаражем. Загальна площа пожежі склала 56 кв. м.

На щастя, люди не постраждали.

До гасіння займання залучили 14 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

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