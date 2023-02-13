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Зник ще у березні 2022 року: у Дніпрі розшукують 36-річного чоловіка

Сьогодні 18:37
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Зник ще у березні 2022 року: у Дніпрі розшукують 36-річного чоловіка

У Дніпрі вже майже рік розшукують 36-річного Павелка Михайла Андрійовича.

14 березня 2022 року о 18:10 чоловік пішов у магазин із дому на вулиці Войцехова Балка і більше його ніхто не бачив. У зв’язку з цим Михайла оголосили в розшук.

Про це повідомляє рятувально-пошуковий загін “Мілена”.

Прикмети: зріст 180-182 см, спортивної статури, темно-русяве волосся, блакитні очі.

Був одягнений: чорна куртка, червоний светр, чорні джинси.

Особливі прикмети: шрами – над губою, на гомілці, після видалення апендициту, на куприку після операції.

Якщо ви бачила Михайла або знаєте, де він може бути, повідомте, будь ласка, за номерами: 068-777-0-112 або 102.

Важлива будь-яка інформація.

Новости Днепра про Зник ще у березні 2022 року: у Дніпрі розшукують 36-річного чоловіка

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині знайшли мертвим 81-річного чоловіка, якого шукали більше року.

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Новости Днепра про Зник ще у березні 2022 року: у Дніпрі розшукують 36-річного чоловікаУкраїнська Новости Днепра про Зник ще у березні 2022 року: у Дніпрі розшукують 36-річного чоловікаРусский

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