Зник ще 7 жовтня: на Дніпропетровщині розшукують 34-річного чоловіка

7 жовтня він пішов з дому у селищі Підгородне та зник. Зв’язку з чоловіком немає.
Про це повідомляє “Інформатор”.
Прикмети: зріст приблизно 175 см, очі карі, волосся русяве, середньої статури.
Був одягнений: куртка темно-синього кольору, білий гольф, темно-зелені штани та кепка.
Особливі прикмети: праве око меншого розміру.
Якщо ви бачили чоловіка або знаєте, де він може бути, будь ласка, зателефонуйте за номерами: (097) 040-95-26 або 102.
Будь-яка інформація може бути корисною!
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