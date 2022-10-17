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Зник ще 7 жовтня: на Дніпропетровщині розшукують 34-річного чоловіка

Сьогодні 18:28
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У Дніпропетровській області розшукують 34-річного Товстика Олександра.

Новости Днепра про Зник ще 7 жовтня: на Дніпропетровщині розшукують 34-річного чоловіка

7 жовтня він пішов з дому у селищі Підгородне та зник. Зв’язку з чоловіком немає.

Про це повідомляє “Інформатор”.

Прикмети: зріст приблизно 175 см, очі карі, волосся русяве, середньої статури.

Був одягнений: куртка темно-синього кольору, білий гольф, темно-зелені штани та кепка.

Особливі прикмети: праве око меншого розміру.

Якщо ви бачили чоловіка або знаєте, де він може бути, будь ласка, зателефонуйте за номерами: (097) 040-95-26 або 102.

Будь-яка інформація може бути корисною!

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Новости Днепра про Зник ще 7 жовтня: на Дніпропетровщині розшукують 34-річного чоловікаУкраїнська

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