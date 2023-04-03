Зник ще 24 березня: на Дніпропетровщині досі розшукують 76-річного дідуся

Потрібна ваша допомога!

Поліція розшукує безвісно зниклого 76-річного Володимира Пчельникова.

Ще 24 березня близько 13:00 дідусь вийшов зі своєї квартири на вул. Отаманській в Нікополі та до теперішнього часу не повернувся.

Про це повідомляє ГУ НП у Дніпропетровській області.

Прикмети: на вигляд 75-80 років, зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся довге сиве, має проблеми з пам’яттю, погано орієнтується в просторі.

Був одягнутий в чорну кепку, довге пальто темно сірого кольору, брюки чорного кольору, зимові чоботи темного або коричневого кольору.

Якщо ви бачили дідуся або знаєте, де він може бути, повідомте за номером 095-075-07-90 або на лінію “102”.

Важлива будь-яка інформація!

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