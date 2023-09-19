Зник майже рік тому: на Дніпропетровщині розшукують 40-річного чоловіка

У Кривому Розі поліція розшукує 40-річного Віталія Мурзу.
Відомо, що 1 грудня 2022 року чоловік пішов з дому в Металургійному районі міста та зник безвісти.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Прикмети: на вигляд 40-50 років, зріст 175-180 см, худорлявої статури, волосся коротке русяве, очі сірі, обличчя овальної форми.
Був одягнений: темна куртка, темні чоботи.
Придивіться уважно до фото! Якщо ви бачили цього чоловіка або знаєте, де він може бути, зателефонуйте за номерами: 067-638-07-71, 067-568-90-99, або 102.
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