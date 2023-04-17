Зноситиме з ніг: у Дніпрі рятувальники попередили про небезпечне метеоявище

У Дніпрі попередили про небезпечне метеоявище.

Про це повідомили в ДСНС у Дніпропетровській області.

У понеділок, 17 квітня, очікується сильний вітер. Місцями його пориви сягатимуть 15-20 м/с. Рівень небезпечності – перший або жовтий.

Краще не залишати автівки під деревами, ненадійними металевими конструкціями, а пішоходам бути обережними та обходити підозрілі банери та білборди. Попередньо, така погода протримається до кінця доби.

Нагадаємо, раніше рятувальники попереджали про загрозу підтоплень. На вихідних у Дніпропетровській області затопило майже півтори сотні будинків. А у Дніпрі водою залило Майнулівський пляж.

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