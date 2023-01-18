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Зноситиме з ніг: у Дніпрі оголосили штормове попередження

Сьогодні 10:39
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У Дніпрі оголосили штормове попередження.

Новости Днепра про Зноситиме з ніг: у Дніпрі оголосили штормове попередження

Сьогодні протягом дня у Дніпрі та області очікується сильний вітер.

Про це повідомили в ДСНС. 

Пориви південно-східного вітру 15-20 м/с

Оголошено попередження про небезпечне метеорологічне явище.

Рівень небезпечності 1 (жовтий)

Варто бути максимально обережними. Старайтесь оминати аварійні дерева. 

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Новости Днепра про Зноситиме з ніг: у Дніпрі оголосили штормове попередженняУкраїнська

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