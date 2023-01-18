Зноситиме з ніг: у Дніпрі оголосили штормове попередження

Сьогодні протягом дня у Дніпрі та області очікується сильний вітер.
Про це повідомили в ДСНС.
Пориви південно-східного вітру 15-20 м/с
Оголошено попередження про небезпечне метеорологічне явище.
Рівень небезпечності 1 (жовтий)
Варто бути максимально обережними. Старайтесь оминати аварійні дерева.
Читайте також:
Автор:
У середу, 18 січня, у Дніпрі на маршрутах електротранспорту працюють…
Пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару на житловому масиві Перемога…
12 січня, захищаючи вільну і незалежну Україну, загинув старший солдат…
В Україні монету номіналом 1 копійка 2010 року випуску продають…