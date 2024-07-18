Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Зненацька зник під водою: у Дніпропетровській області потонув чоловік

Вчора 20:13
просмотров

На Дніпропетровщині втонув чоловік.

Новости Днепра про Зненацька зник під водою: у Дніпропетровській області потонув чоловік

Тіло потопельника виявили водолази у річці Самара

Сьогодні, 18 липня, у Тернівці Павлоградського району чоловік зник під водою під час купання. За допомогою водолазного спорядження, фахівці ДСНС обстежили 700 кв. м. підводної акваторії річки.

Тіло 26-річного чоловіка виявили у 70-ти метрах від берега, на глибині 4 метри.

Водолази-рятувальники вилучили загиблого з води та передали його співробітникам поліції.

Новости Днепра про Зненацька зник під водою: у Дніпропетровській області потонув чоловік

Новости Днепра про Зненацька зник під водою: у Дніпропетровській області потонув чоловік

Читайте також:

Новости Днепра про Зненацька зник під водою: у Дніпропетровській області потонув чоловікУкраїнська Новости Днепра про Зненацька зник під водою: у Дніпропетровській області потонув чоловікРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі з’явилася ще одна локація, де можна зробити паспорти: адреса
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:43
    У Дніпрі з’явилася ще одна локація, де можна зробити паспорти: адреса

    У Дніпрі оформити паспорт громадянина України та закордонний паспорт тепер…

    Як виглядав головний корпус аграрного університету у Дніпрі 90 років тому: рідкісне фото
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:28
    Як виглядав головний корпус аграрного університету у Дніпрі 90 років тому: рідкісне фото

    Вузи Дніпра зосереджені здебільшого на проспекті Науки, частина – на…

    У Дніпрі та області графіки знеструмлень розподіляють нерівномірно: що виявила перевірка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:16
    У Дніпрі та області графіки знеструмлень розподіляють нерівномірно: що виявила перевірка

    Графіки відключень у Дніпрі, Кривому Розі та Кам'янському визнали несправедливими.

    СК Дніпро-1 офіційно знявся зі змагань УПЛ
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:13
    СК Дніпро-1 офіційно знявся зі змагань УПЛ

    Футбольний клуб Дніпро-1 виключили зі змагань УПЛ.

    Наверх