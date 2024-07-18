Зненацька зник під водою: у Дніпропетровській області потонув чоловік

Тіло потопельника виявили водолази у річці Самара
Сьогодні, 18 липня, у Тернівці Павлоградського району чоловік зник під водою під час купання. За допомогою водолазного спорядження, фахівці ДСНС обстежили 700 кв. м. підводної акваторії річки.
Тіло 26-річного чоловіка виявили у 70-ти метрах від берега, на глибині 4 метри.
Водолази-рятувальники вилучили загиблого з води та передали його співробітникам поліції.
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