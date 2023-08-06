Знайшли непритомними: у Дніпровському районі в пожежі постраждали дві жінки (ФОТО І ВІДЕО)

У суботу, 5 серпня, у селі Мала Петриківка Дніпровського району сталася пожежа у приватному житловому будинку на вулиці Красній.

Про це о 21:45 повідомили до Служби порятунку «101», пише пресслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

За викликом було направлено вогнеборців Петриківки та міста Кам’янське, які, прибувши за вказаною адресою, встановили, що займання виникло всередині одноповерхового житлового будинку.

На подвір’ї рятувальники виявили жінку, 1950 року народження, яка отримала отруєння продуктами горіння. Всередині палаючої оселі знайшли ще одну постраждалу, яка також отримала отруєння продуктами горіння і була непритомною. Її винесли на свіже повітря та передали працівникам екстреної медичної допомоги.

Врятовану жінку, 1969 року народження, привели до тями, після чого обох травмованих госпіталізували до лікарні.

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