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  • Зіштовхнулися одразу 4 авто: на Січеславській Набережній у Дніпрі велика ДТП (ФОТО)

Зіштовхнулися одразу 4 авто: на Січеславській Набережній у Дніпрі велика ДТП (ФОТО)

Сьогодні 14:43
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У суботу, 1 квітня, у Дніпрі на вулиці Січеславська Набережна сталася аварія. Там зіштовхнулися одразу чотири автомобілі.

Новости Днепра про Зіштовхнулися одразу 4 авто: на Січеславській Набережній у Дніпрі велика ДТП (ФОТО)

Автівки утворили так званий “паровоз”. 

Відповідні кадри з місця подій розповсюдили у Telegram. Повідомляється, що рух у місці ДТП ускладнений, тож враховуйте це при палнуванні свого маршруту. 

На місце вже прибули правоохоронці. Вони з’ясовують деталі та обставини інциденту. 

Новости Днепра про Зіштовхнулися одразу 4 авто: на Січеславській Набережній у Дніпрі велика ДТП (ФОТО)

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Новости Днепра про Зіштовхнулися одразу 4 авто: на Січеславській Набережній у Дніпрі велика ДТП (ФОТО)Українська

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