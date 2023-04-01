Зіштовхнулися одразу 4 авто: на Січеславській Набережній у Дніпрі велика ДТП (ФОТО)

У суботу, 1 квітня, у Дніпрі на вулиці Січеславська Набережна сталася аварія. Там зіштовхнулися одразу чотири автомобілі.

Автівки утворили так званий “паровоз”.

Відповідні кадри з місця подій розповсюдили у Telegram. Повідомляється, що рух у місці ДТП ускладнений, тож враховуйте це при палнуванні свого маршруту.

На місце вже прибули правоохоронці. Вони з’ясовують деталі та обставини інциденту.

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