Зіштовхнулися одразу 4 авто: на Січеславській Набережній у Дніпрі велика ДТП (ФОТО)

Автівки утворили так званий “паровоз”.
Відповідні кадри з місця подій розповсюдили у Telegram. Повідомляється, що рух у місці ДТП ускладнений, тож враховуйте це при палнуванні свого маршруту.
На місце вже прибули правоохоронці. Вони з’ясовують деталі та обставини інциденту.
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