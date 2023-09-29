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  • Житловий масив і передмістя Дніпра без води: що сталося і коли її повернуть

Житловий масив і передмістя Дніпра без води: що сталося і коли її повернуть

Сьогодні 11:38
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29 вересня у сотень споживачів немає води.
Новости Днепра про Житловий масив і передмістя Дніпра без води: що сталося і коли її повернуть

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У Дніпрі та передмісті через проведення ремонтних робіт багато хто без води. 

Зокрема, у зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул. Апостолівська, 108 частково припинено водопостачання:

  • ж/м Ігрень,
  • сел. Одинківка,
  • сел. Олександрівка.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Немає води через аварійні роботи також за такими адресами:

  • вул. Сагайдачного,7
  • вул. Киснева.
  • вул. Пугачова.
  • вул. Солончакова

Усюди воду повернуть протягом дня. 

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