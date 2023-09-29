Житловий масив і передмістя Дніпра без води: що сталося і коли її повернуть

29 вересня у сотень споживачів немає води.

У Дніпрі та передмісті через проведення ремонтних робіт багато хто без води.

Зокрема, у зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул. Апостолівська, 108 частково припинено водопостачання:

ж/м Ігрень,

сел. Одинківка,

сел. Олександрівка.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Немає води через аварійні роботи також за такими адресами:

вул. Сагайдачного,7

вул. Киснева.

вул. Пугачова.

вул. Солончакова

Усюди воду повернуть протягом дня.

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