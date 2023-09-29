Житловий масив і передмістя Дніпра без води: що сталося і коли її повернуть

У Дніпрі та передмісті через проведення ремонтних робіт багато хто без води.
Зокрема, у зв’язку з проведенням аварійних робіт по вул. Апостолівська, 108 частково припинено водопостачання:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Немає води через аварійні роботи також за такими адресами:
Усюди воду повернуть протягом дня.
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