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Жителька Дніпра вулицями міста вигулювала гусака в капцях (ФОТО)

Сьогодні 11:13
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Гусак мандрував разом з бабусею Запорізьким шосе.

Новости Днепра про Жителька Дніпра вулицями міста вигулювала гусака в капцях (ФОТО)

У середу, 24 липня, у Дніпрі на Запорізькому шосе помітили незвичну пару – літню жінку та гусака, які йшли кудись у справах. На лапках птаха були капці, які захищали від твердого та гарячого асфальту. Пернатий виховано чимчикував за своєю господаркою.

Як розповіли місцеві, птаха звати Гоша. Гусак живе на 9-му поверсі однієї із багатоповерхівок району. Незвичного домашнього улюбленця добре знають сусіди жінки, адже пенсіонерка чи не щодня виходить з ним на прогулянку. 

У мережі з позитивом відреагували на гусака та його господарку. 

Новости Днепра про Жителька Дніпра вулицями міста вигулювала гусака в капцях (ФОТО)

Новости Днепра про Жителька Дніпра вулицями міста вигулювала гусака в капцях (ФОТО)

Нагадаємо, раніше цю парочку вже бачили у Дніпрі. 

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