Жителів Дніпра розчулили водії маршруток, які влаштували пасажиркам святковий сюрприз

Маршрутчики у Дніпрі розчулили пасажирок несподіваним сюрпризом.

Дніпровські маршрутчики вирішили порадувати пасажирок на 8 березня та роздавали листівки й цукерки.

Зокрема, водій 77 маршрутки, яка їде з Таромського, ще вчора влаштував сюрприз для пасажирок.

Напередодні свята весни, пасажири-жінки, отримували вітання від водія маршрутки 77. Дякую водієві за привітання! – йдеться у дописі Facebook-спільноті “Ми з Таромського”.

Пасажирка, яка теж отримала привітання, поділилася історією у соцмережі. Дніпрянки кажуть, що були приємно здивовані вчинком маршрутчика, та дякують йому за піднятий настрій.

Похвалили водія й у коментарях до допису.

У водія 77 маршруту пізніше з’явився конкурент.

На 18 маршруті водій разом з рештою роздавав цукерки. Пасажирки зазначили, що це приємні дрібниці, про які теж треба говорити.

Нагадаємо, сьогодні за святкові букети брали від тисячі гривень, а ціна за один тюльпанчик стартувала від 60 гривень.

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