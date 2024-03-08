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Жителів Дніпра розчулили водії маршруток, які влаштували пасажиркам святковий сюрприз

Сьогодні 17:56
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Маршрутчики у Дніпрі розчулили пасажирок несподіваним сюрпризом.

Новости Днепра про Жителів Дніпра розчулили водії маршруток, які влаштували пасажиркам святковий сюрприз

Дніпровські маршрутчики вирішили порадувати пасажирок на 8 березня та роздавали листівки й цукерки. 

Зокрема, водій 77 маршрутки, яка їде з Таромського, ще вчора влаштував сюрприз для пасажирок.

Напередодні свята весни, пасажири-жінки, отримували вітання від водія маршрутки 77. Дякую водієві за привітання! – йдеться у дописі Facebook-спільноті “Ми з Таромського”.

Пасажирка, яка теж отримала привітання, поділилася історією у соцмережі. Дніпрянки кажуть, що були приємно здивовані вчинком маршрутчика, та дякують йому за піднятий настрій. 

Похвалили водія й у коментарях до допису.

Новости Днепра про Жителів Дніпра розчулили водії маршруток, які влаштували пасажиркам святковий сюрприз

У водія 77 маршруту пізніше з’явився конкурент. 

На 18 маршруті водій разом з рештою роздавав цукерки. Пасажирки зазначили, що це приємні дрібниці, про які теж треба говорити. 

Новости Днепра про Жителів Дніпра розчулили водії маршруток, які влаштували пасажиркам святковий сюрприз

Нагадаємо, сьогодні за святкові букети брали від тисячі гривень, а ціна за один тюльпанчик стартувала від 60 гривень.

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Новости Днепра про Жителів Дніпра розчулили водії маршруток, які влаштували пасажиркам святковий сюрпризУкраїнська

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