Жителів Дніпра розчулили водії маршруток, які влаштували пасажиркам святковий сюрприз

Дніпровські маршрутчики вирішили порадувати пасажирок на 8 березня та роздавали листівки й цукерки.
Зокрема, водій 77 маршрутки, яка їде з Таромського, ще вчора влаштував сюрприз для пасажирок.
Напередодні свята весни, пасажири-жінки, отримували вітання від водія маршрутки 77. Дякую водієві за привітання! – йдеться у дописі Facebook-спільноті “Ми з Таромського”.
Пасажирка, яка теж отримала привітання, поділилася історією у соцмережі. Дніпрянки кажуть, що були приємно здивовані вчинком маршрутчика, та дякують йому за піднятий настрій.
Похвалили водія й у коментарях до допису.
У водія 77 маршруту пізніше з’явився конкурент.
На 18 маршруті водій разом з рештою роздавав цукерки. Пасажирки зазначили, що це приємні дрібниці, про які теж треба говорити.
Нагадаємо, сьогодні за святкові букети брали від тисячі гривень, а ціна за один тюльпанчик стартувала від 60 гривень.
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