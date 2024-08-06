Жителі Кривого Рогу займалися контрабандою цигарок до ЄС: у них вилучили товару на 1,5 млн

Криворіжці разом з волинянами займалися контрабандою.

За даними слідства, троє волинян та двоє жителів Кривого Рогу налагодили незаконний канал ввезення тютюнових виробів у країни Євросоюзу.

З січня по квітень 2024 року вони придбали цигарки та звозили їх у гаражне приміщення у Нововолинську, де ховали в спеціально пристосовані тайники у кузовах вантажних автомобілів, а згодом – переміщували через державний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Втім, під час однієї з поїздок під час обшуку правоохоронці вилучили 11,5 тис пачок тютюнових виробів вартістю понад 1,1 млн грн та сам транспортний засіб. Згодом знайшли ще одне авто, де сховали 10,5 тисяч цигарок вартістю 650 тис грн.

На вилучений “товар”, три транспортні засоби фігурантів провадження і належну одному з них земельну ділянку, накладено арешт.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи та повідомлено про підозру.

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