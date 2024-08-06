Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Жителі Кривого Рогу займалися контрабандою цигарок до ЄС: у них вилучили товару на 1,5 млн

Жителі Кривого Рогу займалися контрабандою цигарок до ЄС: у них вилучили товару на 1,5 млн

Сьогодні 11:53
просмотров

Криворіжці разом з волинянами займалися контрабандою.

Новости Днепра про Жителі Кривого Рогу займалися контрабандою цигарок до ЄС: у них вилучили товару на 1,5 млн

За даними слідства, троє волинян та двоє жителів Кривого Рогу налагодили незаконний канал ввезення тютюнових виробів у країни Євросоюзу. 

З січня по квітень 2024 року вони придбали цигарки та звозили їх у гаражне приміщення у Нововолинську, де ховали в спеціально пристосовані тайники у кузовах вантажних автомобілів, а згодом – переміщували через державний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Втім, під час однієї з поїздок під час обшуку правоохоронці вилучили 11,5 тис пачок тютюнових виробів вартістю понад 1,1 млн грн та сам транспортний засіб. Згодом знайшли ще одне авто, де сховали 10,5 тисяч цигарок вартістю 650 тис грн.

На вилучений “товар”, три транспортні засоби фігурантів провадження і належну одному з них земельну ділянку, накладено арешт.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи та повідомлено про підозру.

Новости Днепра про Жителі Кривого Рогу займалися контрабандою цигарок до ЄС: у них вилучили товару на 1,5 млн

Читайте також:

Новости Днепра про Жителі Кривого Рогу займалися контрабандою цигарок до ЄС: у них вилучили товару на 1,5 млнУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Над Дніпропетровщиною сфотографували рідкісних чорних лелек (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:47
    Над Дніпропетровщиною сфотографували рідкісних чорних лелек (ФОТО)

    На Дніпропетровщині помітили рідкісних чорних лелек.

    Жорнова часів Катеринослава: як їх використовували та де можна побачити у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:21
    Жорнова часів Катеринослава: як їх використовували та де можна побачити у Дніпрі

    У Дніпрі досі можна побачити частинки старовинного міста. На вулицях…

    У Дніпрі організовують великий заплив на річці: як взяти участь у змаганнях
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:06
    У Дніпрі організовують великий заплив на річці: як взяти участь у змаганнях

    У Дніпрі відбудуться масштабні змагання.

    У Дніпрі деякі вулиці та одне селище залишились без води: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:01
    У Дніпрі деякі вулиці та одне селище залишились без води: адреси

    У Дніпрі на деяких вулицях виникли проблеми з водопостачанням.

    Наверх