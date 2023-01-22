Жовтий рівень: у ДСНС мешканців Дніпра та області попередили про небезпеку

Уночі та вранці у неділю, 22 січня, на території України, зокрема Дніпра та області, очікується туман.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
Видимість складе 200-500 м (перший рівень небезпеки, жовтий).
Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, – зазначили рятувальники.
Тому, будь ласка, будьте обережні та уважні!
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