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Жовтий рівень: у ДСНС мешканців Дніпра та області попередили про небезпеку

Сьогодні 07:56
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Увага!

Новости Днепра про Жовтий рівень: у ДСНС мешканців Дніпра та області попередили про небезпеку

Уночі та вранці у неділю, 22 січня, на території України, зокрема Дніпра та області, очікується туман.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Видимість складе 200-500 м (перший рівень небезпеки, жовтий).

Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, – зазначили рятувальники.

Тому, будь ласка, будьте обережні та уважні!

Новости Днепра про Жовтий рівень: у ДСНС мешканців Дніпра та області попередили про небезпеку

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Новости Днепра про Жовтий рівень: у ДСНС мешканців Дніпра та області попередили про небезпекуУкраїнська Новости Днепра про Жовтий рівень: у ДСНС мешканців Дніпра та області попередили про небезпекуРусский

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