Жовтий рівень небезпеки: дніпрян попередили про густий туман 23 квітня

Попередження про метеорологічне явище оголошено Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології, передає прессслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.
Густий туман очікується вночі та вранці. Видимість в ньому – всього 300-500 м. Рятувальники стверджують, що це перший (жовтий) рівень небезпеки.
Особливо уважними варто бути водіям на дорозі, а також пішоходам.
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