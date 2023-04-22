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Жовтий рівень небезпеки: дніпрян попередили про густий туман 23 квітня

Сьогодні 16:09
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У неділю, 23 квітня, у Дніпрі очікується густий туман. Містян попередили про небезпеку.

Новости Днепра про Жовтий рівень небезпеки: дніпрян попередили про густий туман 23 квітня

Попередження про метеорологічне явище оголошено Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології, передає прессслужба ГУ ДСНС у Дніпропетровській області. 

Густий туман очікується вночі та вранці. Видимість в ньому – всього 300-500 м. Рятувальники стверджують, що це перший (жовтий) рівень небезпеки. 

Особливо уважними варто бути водіям на дорозі, а також пішоходам. 

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Новости Днепра про Жовтий рівень небезпеки: дніпрян попередили про густий туман 23 квітняУкраїнська Новости Днепра про Жовтий рівень небезпеки: дніпрян попередили про густий туман 23 квітняРусский

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