Жінку “вирізали” з авто: у Дніпрі BMW злетів в кювет та перекинувся на дах (ФОТО)

Про це повідомили у ДСНС в Дніпропетровській області
Близько 8 години ранку до рятувальників надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Андрійченка Новокодацького району Дніпра.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що водій BMW не впорався з керуванням та злетів кювет, після чого авто перекинулося на дах.
Кермувальник вибрався з понівеченого авто сам, а ось пасажирку довелося “вирізати” з машини рятувальникам.
Потерпілу деблокували з авто та передали медикам. Про її стан наразі нічого не відомо. Деталі ДТП встановлюватиме слідчий.
Нагадаємо, вночі в Синельниківському районі Дніпропетровщини з палаючого будинку врятували двох людей. Їх непритомними знайшли посеред помешкання.
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