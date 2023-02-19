Жінку “вирізали” з авто: у Дніпрі BMW злетів в кювет та перекинувся на дах (ФОТО)

У Дніпрі авто злетіло в кювет та перекинулося на дах.

Про це повідомили у ДСНС в Дніпропетровській області

Близько 8 години ранку до рятувальників надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Андрійченка Новокодацького району Дніпра.

Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що водій BMW не впорався з керуванням та злетів кювет, після чого авто перекинулося на дах.

Кермувальник вибрався з понівеченого авто сам, а ось пасажирку довелося “вирізати” з машини рятувальникам.

Потерпілу деблокували з авто та передали медикам. Про її стан наразі нічого не відомо. Деталі ДТП встановлюватиме слідчий.

Нагадаємо, вночі в Синельниківському районі Дніпропетровщини з палаючого будинку врятували двох людей. Їх непритомними знайшли посеред помешкання.

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