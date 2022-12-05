Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Згорів дотла: на Дніпропетровщині на трасі палав легковик

Сьогодні 10:43
просмотров

У неділю, 4 грудня, о 17:25 на лінію «101» повідомили, що неподалік села Широке Криворізького району на узбіччі траси горить легковий автомобіль.

Новости Днепра про Згорів дотла: на Дніпропетровщині на трасі палав легковик

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що вогонь вже повністю охопив автомобіль Renault Grand Scenic.

Пожежу локалізували о 17:50 та ліквідували о 18:05. Площа займання склала 9 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про Згорів дотла: на Дніпропетровщині на трасі палав легковик

Новости Днепра про Згорів дотла: на Дніпропетровщині на трасі палав легковик

Читайте також:

Новости Днепра про Згорів дотла: на Дніпропетровщині на трасі палав легковикУкраїнська

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі у дачному будинку згорів чоловік (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    У Дніпрі у дачному будинку згорів чоловік (ФОТО)

    У Дніпрі у дачному будинку на території садового товариства «Комунальник»…

    У Дніпрі загасили масштабну пожежу
    Новини Дніпра
    Вчора 11:10
    У Дніпрі загасили масштабну пожежу

    Учора, 3 грудня, у Дніпрі загасили масштабну пожежу в будівлі,…

    Такого не має навіть в Дніпрі: у Марганці незважаючи на обстріли, уціліла унікальна будівля
    Новини Дніпра
    03.12.2022 19:30
    Такого не має навіть в Дніпрі: у Марганці незважаючи на обстріли, уціліла унікальна будівля

    Російські обстріли продовжують руйнувати нашу архітектуру. Росіяни знищили десятки унікальних…

    У ДСНС розповіли деталі сьогоднішньої масштабної пожежі в центрі Дніпра (ФОТО)
    Новини Дніпра
    03.12.2022 18:36
    У ДСНС розповіли деталі сьогоднішньої масштабної пожежі в центрі Дніпра (ФОТО)

    У Дніпрі горіла двоповерхова будівля на вулиці Столярова. Дим було…

    Наверх