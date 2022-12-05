Згорів дотла: на Дніпропетровщині на трасі палав легковик

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що вогонь вже повністю охопив автомобіль Renault Grand Scenic.
Пожежу локалізували о 17:50 та ліквідували о 18:05. Площа займання склала 9 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До гасіння займання залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
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