Згорів дотла: на Дніпропетровщині на трасі палав легковик

У неділю, 4 грудня, о 17:25 на лінію «101» повідомили, що неподалік села Широке Криворізького району на узбіччі траси горить легковий автомобіль.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Рятувальники оперативно прибули на місце. Там вони встановили, що вогонь вже повністю охопив автомобіль Renault Grand Scenic.

Пожежу локалізували о 17:50 та ліквідували о 18:05. Площа займання склала 9 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 5 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

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