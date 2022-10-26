Здалеку нагадує грядки з кактусами: після відливу на Монастирському острові без води залишилися сотні водяних лілій

У річці Дніпро останніми днями дуже сильно знизився рівень води.

Через це берегова лінія сильно збільшилася, а на пляжі стали з’являтися предмети, які роками були заховані на річковому дні: ікони, іграшкові телефони, статуетки з українського Криму та багато чого ще. Докладніше можна прочитати тут.

Крім того, біля Монастирського острова з’явився “пляж латаття” (або водяних лілій), який здалеку нагадує грядки з кактусами.

Слід зазначити, що латаття утворюють під водою на дні товсті повзучі кореневища, багаті на крохмаль. Ці кореневища можуть бути сировиною для приготування борошна та отримання крохмалю.

Ще один цікавий факт про ці рослини: підсмажене насіння латаття може служити заміною кави.

Нагадаємо, раніше ми писали: “Пониження рівня води в річці Дніпро: Лисенко прокоментував причини і загрози”.

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