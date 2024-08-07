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Зарахування дітей до школи в Україні перевели в онлайн-режим

Сьогодні 09:53
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Відтепер усі дії щодо руху учнів між школами можна робити не виходячи з дому.

Новости Днепра про Зарахування дітей до школи в Україні перевели в онлайн-режим

Згідно нового наказу МОН, який набув чинності 1 серпня 2024 року, тепер зарахування, переведення чи відрахування учнів зі шкіл відтепер відбуватиметься винятково з використанням електронних сервісів.

Про це пише Освіта.UA.

Усі дії, які пов’язані із рухом дітей між закладами освіти, відбуваються за допомогою програмно-апаратного комплексу “Автоматизований інформаційний комплекс освітнього менеджменту” (АІКОМ) або засобами Порталу “Дія”. 

Заяву про зарахування батьки зможуть подати як особисто у школу, так і в електронній формі з використанням АІКОМ або онлайн сервісів.

Зміни в закладах освіти

Накази керівника закладу освіти про зарахування, переведення або відрахування тепер формуватимуться автоматично в електронній формі засобами АІКОМ.

Кожним закладом має бути визначено працівника, відповідального за забезпечення організації зарахування, переведення, відрахування дітей. 

Окрім того, з нового навчального року всі довідки із закладів освіти про можливість зарахування стануть непотрібними. 

Достовірність наданих до закладу документів перевіряється засобами АІКОМ автоматично, зокрема, документи, що підтверджують місце проживання або перебування на території обслуговування.

Нагадаємо, раніше ми писали, як навчатимуться діти в школах Дніпра з 1 вересня: всі деталі.

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Новости Днепра про Зарахування дітей до школи в Україні перевели в онлайн-режимУкраїнська

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