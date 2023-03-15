Замість України: Марокко доєдналося до заявки Іспанії та Португалії на проведення ЧС-2030

У жовтні 2022 Португалія та Іспанія запросили Україну, щоб спільно подати заявку на проведення Чемпіонату світу 2030 року з футболу.

Втім, тепер Україну замінить Марокко. Про це повідомляються марокканські ЗМІ.

Король Мохаммед VI у своєму посланні офіційно оголосив, що Марокко долучилося до заявки на проведення спільного чемпіонату світу з футболу в 2030 році.

В Україні цю заяву поки що не коментували.

Поки незрозуміло, чи Україна повністю втратила місце у цій заявці, чи буде долучена до організації турніру у разі перемоги «спільної заявки». Як зазначає портал Morocco World News, Марокко замінило саме Україну.

Що передувало?

На початку березня видання The Athletic повідомляло, що Україну можуть прибрати з цієї заявки через продовження активних бойових дій та постійні обстріли Росією. Хоча раніше португальська сторона заявляла, що “футбольна сила допоможе у відновленні України”.

Інша причина – невизначеність в Українській асоціації з футболу, адже лютому та березні 2023 року Печерський районний суд Києва повідомляв про відсторонення президента УАФ Андрія Павелка від займаної ним посади, хоча в асоціації стверджували, що ця інформація не відповідає дійсності.

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