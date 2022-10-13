Замаскувався під голуба: у Дніпрі загубився папуга

Хто загубив?

У Дніпрі біля автомийки “Форсаж”, що розташована на початку підйому на Космічну, помітили папугу.

Про це пише у Facebook дніпрянин Сергій Соколов.

За його словами, птах прибився до голубів, в руки не дається.

Тому, якщо ви загубили папугу, терміново їдьте та забирайте свого птаха.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують 41-річного чоловіка.

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