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Замаскувався під голуба: у Дніпрі загубився папуга

Сьогодні 15:09
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Хто загубив?

Новости Днепра про Замаскувався під голуба: у Дніпрі загубився папуга

У Дніпрі біля автомийки “Форсаж”, що розташована на початку підйому на Космічну, помітили папугу.

Про це пише у Facebook дніпрянин Сергій Соколов.

За його словами, птах прибився до голубів, в руки не дається.

Тому, якщо ви загубили папугу, терміново їдьте та забирайте свого птаха.

Новости Днепра про Замаскувався під голуба: у Дніпрі загубився папуга

Новости Днепра про Замаскувався під голуба: у Дніпрі загубився папуга

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розшукують 41-річного чоловіка.

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Новости Днепра про Замаскувався під голуба: у Дніпрі загубився папугаУкраїнська Новости Днепра про Замаскувався під голуба: у Дніпрі загубився папугаРусский

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