Залишайтесь в укриттях: у Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи

У п’ятницю, 28 червня, у Дніпрі пролунали вибухи.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ в своєму телеграм-каналі попереджали про ракету в напрямку міста.
Цю інформацію підтвердив і керівник ОВА Сергій Лисак, який повідомив, що у Дніпрі було “гучно”, а деталі будуть згодом.
Голова облради Дніпропетровщини Микола Лукашук зазначив, що окупанти “вітають” нас з Днем Конституції та закликав залишатися в укриттях.
Станом на зараз інформації про жертв чи руйнування не надходило.
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