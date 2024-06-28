Залишайтесь в укриттях: у Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи

У Дніпрі під час тривоги пролунав вибух.

У п’ятницю, 28 червня, у Дніпрі пролунали вибухи.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ в своєму телеграм-каналі попереджали про ракету в напрямку міста.

Цю інформацію підтвердив і керівник ОВА Сергій Лисак, який повідомив, що у Дніпрі було “гучно”, а деталі будуть згодом.

Голова облради Дніпропетровщини Микола Лукашук зазначив, що окупанти “вітають” нас з Днем Конституції та закликав залишатися в укриттях.

Станом на зараз інформації про жертв чи руйнування не надходило.

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