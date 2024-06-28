Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Залишайтесь в укриттях: у Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи

Сьогодні 18:44
просмотров

У Дніпрі під час тривоги пролунав вибух.

Новости Днепра про Залишайтесь в укриттях: у Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи

У п’ятницю, 28 червня, у Дніпрі пролунали вибухи. 

Перед цим Повітряні сили ЗСУ в своєму телеграм-каналі попереджали про ракету в напрямку міста. 

Цю інформацію підтвердив і керівник ОВА Сергій Лисак, який повідомив, що у Дніпрі було “гучно”, а деталі будуть згодом. 

Голова облради Дніпропетровщини Микола Лукашук зазначив, що окупанти “вітають” нас з Днем Конституції та закликав залишатися в укриттях. 

Станом на зараз інформації про жертв чи руйнування не надходило. 

Читайте також:

Новости Днепра про Залишайтесь в укриттях: у Дніпрі під час тривоги пролунали вибухиУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У центрі Дніпра з’явився новий пам’ятник: у чому його суть
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:39
    У центрі Дніпра з’явився новий пам’ятник: у чому його суть

    У середмісті Дніпра з'явився новий пам'ятник.

    Більярдна замість дитячого містечка у парку Глоби у Дніпрі: унікальні фото 1960-х років
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:28
    Більярдна замість дитячого містечка у парку Глоби у Дніпрі: унікальні фото 1960-х років

    Після Другої світової війни парк Глоби пережив реконструкцію, під час…

    У Дніпрі в розважальному центрі 7 дітей травмувалися на батуті, який раптом здувся
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:52
    У Дніпрі в розважальному центрі 7 дітей травмувалися на батуті, який раптом здувся

    У Дніпрі в розважальному центрі Crazy Land травмувалися 7 дітей.

    На Дніпропетровщині на очах у перехожих у річці втонув чоловік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:45
    На Дніпропетровщині на очах у перехожих у річці втонув чоловік

    У Кривому Розі на Дніпропетровщині чоловік втонув у річці на…

    Наверх