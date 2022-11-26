Захопіть з собою парасольку: сьогодні на дніпрян чекає дощова погода

Одягайтеся тепліше, друзі!

Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде хмарним. Починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане сильнішим. Вранці температура повітря +5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +7°. Швидкість вітру до 3,7 метрів за секунду.

Народні прикмети на 26 листопада:

Якщо ворони розкаркалися, чекайте відлиги.

Іній на деревах цього дня – до хорошого урожаю наступного року.

Зірки у небі яскраві – незабаром мороз наляже.

Сніг падає великими пластівцями – буде легким морозом.

Від вітру зашумів ліс – до сильної негоди.

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