Захопіть з собою парасольку: сьогодні на дніпрян чекає дощова погода
Захопіть з собою парасольку: сьогодні на дніпрян чекає дощова погода
Сьогодні 06:15
просмотров
Одягайтеся тепліше, друзі!
Згідно з прогнозами синоптиків, з ранку і до самого вечора небо у Дніпрі буде хмарним. Починаючи з середини дня йтиме дрібний дощ, який до вечора стане сильнішим. Вранці температура повітря +5°. До обіду стовпчики термометра показуватимуть до +7°. Швидкість вітру до 3,7 метрів за секунду.
Народні прикмети на 26 листопада:
Якщо ворони розкаркалися, чекайте відлиги.
Іній на деревах цього дня – до хорошого урожаю наступного року.
Зірки у небі яскраві – незабаром мороз наляже.
Сніг падає великими пластівцями – буде легким морозом.
Використання матеріалів сайту без дозволу власника допускається за умови розміщення у тексті обов'язкового посилання на сайт dnepr.info, відкритого для пошукових систем.
Для друкованих видань із формулюванням "за матеріалами dnepr.info"