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  • Загинув поліцейський: під Дніпром зіштовхнулися патрульна машина та фура (ВІДЕО)

Загинув поліцейський: під Дніпром зіштовхнулися патрульна машина та фура (ВІДЕО)

Сьогодні 11:55
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У суботу зранку, 14 січня, на головному в’їзді до Петропавлівки Дніпропетровської області сталася жахлива аварія. Зіштовхнулися автомобіль патрульної поліції та фура з причепом.

Новости Днепра про Загинув поліцейський: під Дніпром зіштовхнулися патрульна машина та фура (ВІДЕО)

Відео з місця ДТП з’явилося на YouTube-каналі PETROPAVLIVKA CITY.

За попередньою інформацією від очевидців, автомобіль правоохоронців рухався з боку Донецької області. Водій, імовірно, не впорався з керуванням, тому машину занесло і вона зіштовхнулася з фурою. Грузове авто злетіло в кювет й перевернулося. 

Новости Днепра про Загинув поліцейський: під Дніпром зіштовхнулися патрульна машина та фура (ВІДЕО) Новости Днепра про Загинув поліцейський: під Дніпром зіштовхнулися патрульна машина та фура (ВІДЕО)

Постраждали двоє працівників поліції. Їх оперативно доправили до лікарні Першотравенська, проте одного з потерпілих врятувати, на жаль, так і не вдалося. Другий перебуває у тяжкому стані.

Новости Днепра про Загинув поліцейський: під Дніпром зіштовхнулися патрульна машина та фура (ВІДЕО)

Обставини з’ясовуються. 

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Новости Днепра про Загинув поліцейський: під Дніпром зіштовхнулися патрульна машина та фура (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про Загинув поліцейський: під Дніпром зіштовхнулися патрульна машина та фура (ВІДЕО)Русский

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