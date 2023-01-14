Загинув поліцейський: під Дніпром зіштовхнулися патрульна машина та фура (ВІДЕО)

Відео з місця ДТП з’явилося на YouTube-каналі PETROPAVLIVKA CITY.
За попередньою інформацією від очевидців, автомобіль правоохоронців рухався з боку Донецької області. Водій, імовірно, не впорався з керуванням, тому машину занесло і вона зіштовхнулася з фурою. Грузове авто злетіло в кювет й перевернулося.
Постраждали двоє працівників поліції. Їх оперативно доправили до лікарні Першотравенська, проте одного з потерпілих врятувати, на жаль, так і не вдалося. Другий перебуває у тяжкому стані.
Обставини з’ясовуються.
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